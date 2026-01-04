Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada

Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı

O anlar araç kamerasına yansıdı

Avcılar yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak E-5 Karayolu'na girdi. Kaza anları bir araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanyolda seyreden 34 ARB 449 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine çarptı.

Hızını alamayan otomobil takla atarak E-5'e daldı ve iki otomobile çarparak ters döndü. Olayda 3 otomobil hasar görürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğun trafik oluştu; kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

