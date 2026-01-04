DOLAR
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada

Avcılar'da 34 ARB 449 plakalı otomobil takla atıp E-5 Karayolu'na daldı; sürücü hafif yaralandı, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:04
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı

O anlar araç kamerasına yansıdı

Avcılar yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak E-5 Karayolu'na girdi. Kaza anları bir araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanyolda seyreden 34 ARB 449 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine çarptı.

Hızını alamayan otomobil takla atarak E-5'e daldı ve iki otomobile çarparak ters döndü. Olayda 3 otomobil hasar görürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğun trafik oluştu; kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Avcılar'da takla atan otomobil D100 karayoluna girdi: O anlar kamerada

Avcılar'da takla atan otomobil D100 karayoluna girdi: O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

