Avcılar E-5 yan yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza yeri: Avcılar, E-5 yan yol — saat 21.30.

Olayın gelişimi

Seyir halindeki 34 YS 0545 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., aynı yönde giden Refik Erol idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden otomobil, bariyerleri aşarak köprü korkulukları ile bariyer arasına devrildi.

Kazada araç sürücüsü M.K. ile yolcu koltuğunda bulunan A.K. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığının ifadesi

Refik Erol: " Araç süratli bir şekilde geliyordu başka bir araç bunu sıkıştırdı sürücü sağa kırınca bize çarptı sonra bariyerlere girdi"

