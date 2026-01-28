Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kesimi şüphelilerine götürdü

Sakarya Erenler'de otoyol kenarına atılan kemikler üzerine başlatılan takipte jandarma, at kesimi yaptığı değerlendirilen şüphelileri yakaladı; 5 at koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 00:12
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol kenarına bırakılan hayvan kemiklerinin izini süren jandarma ekipleri, at kesimi yaptığı değerlendirilen şüphelileri düzenlenen operasyonda yakaladı. Operasyonda kesilmek üzere bekletilen 5 at koruma altına alındı, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Takip ve tespit

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan kemikler üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen kişilerin at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi.

Kamera kayıtları ve saha araştırmalarıyla yapılan incelemede, şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Operasyon, ele geçirenler ve yasal süreç

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırlarda yapılan aramalarda kesilmek üzere bekletilen 5 at bulundu. Ele geçirilen atlar Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.T. ve H.T. hakkında Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

