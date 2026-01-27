Kars'ta Kurt Saldırısı: 130 Koyun Telef Oldu

Kars'ın Digor ilçesi Bostankale köyünde aç kurtların ağıla girmesi sonucu 130 koyun telef oldu; Ali Canpolat ve ailesi büyük zarar yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:58
Kars'ta Kurt Saldırısı: 130 Koyun Telef Oldu

Kars'ta kurt saldırısı: 130 koyun telef oldu

Bostankale'de ağıla giren aç kurtların yıkımı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde yaşanan olay, bölge halkını derinden sarstı. Ağıla giren aç kurt sürüsü, Ali Canpolat'a ait koyunların bulunduğu bölüme saldırdı ve büyük çapta zarar verdi.

Kurtların saldırısı sonucu yaklaşık 130 koyun parçalanarak telef oldu. Olay, geçimini hayvancılıkla sağlayan Canpolat ailesi için ağır bir darbe niteliğinde.

Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek üzere ağıla gelen Ali Canpolat, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ağılda bulunan koyunların neredeyse tamamı kurtlar tarafından öldürüldü.

Bir anda ne yapacağını şaşıran Polat, durumu yetkililere bildirdi.

KARS’TA AĞILA GİREN AÇ KURTLAR 130 KOYUNU TELEF ETTİ.

KARS’TA AĞILA GİREN AÇ KURTLAR 130 KOYUNU TELEF ETTİ.

KARS’TA AĞILA GİREN AÇ KURTLAR 130 KOYUNU TELEF ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hortum Serik'te Serayı Saniyeler İçinde Yerle Bir Etti
2
Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, mazot deposu delindi
3
Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı
4
Nazilli'de Tahliye Gerginliği: Kiracı 'Binayı Yakarım' İddiası
5
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbek kadın cinayetinde 2 tutuklama
6
Sarıyer'de refüjü aşan otomobil karşı şeride çarpıp kamerada
7
Bolu'da 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Konum Takibiyle Kaza Yerinde Ölü Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları