Kars'ta kurt saldırısı: 130 koyun telef oldu

Bostankale'de ağıla giren aç kurtların yıkımı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde yaşanan olay, bölge halkını derinden sarstı. Ağıla giren aç kurt sürüsü, Ali Canpolat'a ait koyunların bulunduğu bölüme saldırdı ve büyük çapta zarar verdi.

Kurtların saldırısı sonucu yaklaşık 130 koyun parçalanarak telef oldu. Olay, geçimini hayvancılıkla sağlayan Canpolat ailesi için ağır bir darbe niteliğinde.

Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek üzere ağıla gelen Ali Canpolat, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ağılda bulunan koyunların neredeyse tamamı kurtlar tarafından öldürüldü.

Bir anda ne yapacağını şaşıran Polat, durumu yetkililere bildirdi.

