Kayseri’de 3 İlde Aranan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kayseri’de Melikgazi’de yakalanan A.S.’nin 3 ilde 4 arama kaydı ve 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:48
Kayseri’de 3 İlde Aranan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kayseri’de 3 İlde Aranan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.S. (52) hakkında yapılan sorgulamada; Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde kayıtlı olmak üzere toplam 4 arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şahsın ayrıca kesinleşmiş cezasının 23 yıl 11 ay 9 gün olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Cezaevi Teslimi

Gözaltına alınan A.S. (52) karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, ilgili mercilere teslim edilmek üzere cezaevine sevk edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 3 FARKLI İLDE...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 3 FARKLI İLDE TOPLAM 4 ARANMA KAYDI VE 23 YIL 11 AY 9 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı
2
Sakarya'da otoyol kenarındaki kemikler jandarmayı at kesimi şüphelilerine götürdü
3
Kars'ta Kurt Saldırısı: 130 Koyun Telef Oldu
4
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 200 Sanığın İlk Günü Silivri'de
5
Alanya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi
6
Şişli'de Park Manevrası Sırasında Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi
7
Kayseri'de krikonun kaymasıyla otobüs altında kalan genç defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları