Kayseri’de 3 İlde Aranan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan A.S. (52) hakkında yapılan sorgulamada; Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde kayıtlı olmak üzere toplam 4 arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şahsın ayrıca kesinleşmiş cezasının 23 yıl 11 ay 9 gün olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Cezaevi Teslimi

Gözaltına alınan A.S. (52) karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, ilgili mercilere teslim edilmek üzere cezaevine sevk edildi.

