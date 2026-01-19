Aydın'da 133 Aranan Şahıs Yakalandı: 12-18 Ocak 2026 Asayiş Raporu

Aydın'da haftalık asayiş uygulaması: 12-18 Ocak 2026

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamaları ve denetimlerde çok sayıda suç unsuruna el koydu. Yapılan çalışmalar sonucunda 133 aranan şahıs yakalanırken, 59 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genel operasyon verileri

Ekiplerin bir haftalık çalışmasında toplam 36 bin 90 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar ve denetimler sırasında meydana gelen olayların aydınlatılmasına yönelik yoğun mesai yürütüldü.

Tutuklamalar, hırsızlık ve siber suçlar

Yakalanan şahıslar arasından çıkarıldıkları adli makamlarca 59 kişi tutuklandı. Aynı dönemde meydana gelen 30 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise 50 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ve silah ele geçişi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde toplam 1 kilo 923 gram uyuşturucu madde ile 221 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ve pompalı tüfek ile 121 adet fişek de ele konuldu.

Trafik denetimleri

Trafik kontrollerinde 19 bin 103 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 135 araç trafikten men edilirken, toplam 5 bin 551 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

