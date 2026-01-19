İç Moğolistan'da çelik fabrikası patlaması: 2 ölü, 84 yaralı

Çelik levha fabrikasında doymuş su ve buhar tankı patladı

Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesinde bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır olduğu bildirildi.

İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği, patlamanın doymuş su ve buhar tankının patlamasıyla gerçekleştiğini ve olayda 8 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Birlik tarafından yapılan ekolojik izleme çalışmaları, olayın çevredeki atmosfer veya toprak üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ve olay yerinde atık su oluşmadığını gösterdi.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurdu.

Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı.

