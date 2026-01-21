Aydın'da Salı Pazarı'nda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Olayın Özeti

20 Ocak 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Salı Pazarı içinde, pazarcı esnafları arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 3 şahıs silahla ve 8 şahıs darp neticesinde yaralandı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karışanların tespit edilip yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Adli Süreç

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Emniyetin Açıklaması

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

