Aydın'da Salı Pazarı'nda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Efeler'de 20 Ocak 2026'de Zafer Mahallesi Salı Pazarı'nda çıkan silahlı kavgada 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı; 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:46
Aydın'da Salı Pazarı'nda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Salı Pazarı'nda Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Olayın Özeti

20 Ocak 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Salı Pazarı içinde, pazarcı esnafları arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 3 şahıs silahla ve 8 şahıs darp neticesinde yaralandı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karışanların tespit edilip yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Adli Süreç

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Emniyetin Açıklaması

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDEKİ SALI PAZARI'NDA İKİ ESNAF ARASINDA İDDİAYA GÖRE YER ANLAŞMAZLIĞI...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDEKİ SALI PAZARI'NDA İKİ ESNAF ARASINDA İDDİAYA GÖRE YER ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGA OLAYINDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları