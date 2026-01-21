Muğla'da Hurda Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 20 Bin TL'lik Kayıp

Muğla Bayır Sanayi'de Arslan Oto Makas'ta iki kişinin yaklaşık 20 bin TL değerindeki hurdaları çalması güvenlik kamerasına yansıdı; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:49
Muğla'da Hurda Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 20 Bin TL'lik Kayıp

Muğla'da hurda hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Bayır Sanayi Sitesi'nde Arslan Oto Makas hedef oldu

Muğla'nın Bayır Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Arslan Oto Makas'ta, dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, iki kişinin işletmeye girerek içeride bulunan ve yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hurdaları alıp uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntülerde şüphelilerin sanayi sitesi içinde rahat tavırlar sergiledikleri dikkat çekti. Olayı fark eden iş yeri sahibi Ercan Arslan, durumu derhal jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MUĞLA'DA OTO SANAYİ SİTESİNDE BİR İŞ YERİNDE, İKİ KİŞİNİN HURDALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTIĞI...

MUĞLA'DA OTO SANAYİ SİTESİNDE BİR İŞ YERİNDE, İKİ KİŞİNİN HURDALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

MUĞLA'DA OTO SANAYİ SİTESİNDE BİR İŞ YERİNDE, İKİ KİŞİNİN HURDALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTIĞI...

