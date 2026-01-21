Koro Sanatçısı Emrah Erdem Gedik Bahçelievler'de Şüpheli Düşüşte Hayatını Kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik'in, Bahçelievler'de bir binanın 5. katındaki camdan düşerek öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın Detayları

Olay, Bahçelievler Merkez Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta dün saat 22.38'de meydana geldi. Gedik, bulunduğu apartmanın 5. katının camından düşerek apartmanın bahçe kısmındaki yeşil çimenlik alana ağır yaralı olarak düştü.

Hastaneye kaldırılan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve Soruşturma

Gedik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

