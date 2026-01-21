Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da sahte alkol baskını

Jandarma ekipleri kaçak üretime darbe vurdu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatına yönelik yürütülen çalışmalarda düzenledikleri 'Çengel Operasyonu' kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

İlçede belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sahte ve kaçak alkol sürdüğü tespit edilen N.T. (57) isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda çeşitli türlerde çok sayıda sahte alkol ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 45 litre 'şömine yakıtı' adı altında etil alkol, 100 litre el yapımı sahte bira, 40 litre el yapımı sahte rakı ve 50 litre el yapımı sahte şarap.

Ayrıca aramalarda 27 adet alkol aroma kiti, 5 adet alkol damıtma sistemi, 2 adet alkol şişesi kapak kapatma aparatı ile 1 adet damıtma aparatı bulundu.

Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

