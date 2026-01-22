Aydın’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler ve yakalanan şüpheliler

Doğanbey mevkiinde yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda, Ege Denizi’ne bağlantısı bulunan Menderes Nehri sulama kanalında göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanmış 1 adet sürat botu ile bot motoru ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet kiralık otomobil tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.A. (30) ve M.M.B. (31) isimli iki organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

