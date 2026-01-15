Aydın'da Jandarma'dan Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Söke ve Germencik ilçelerinde çok sayıda eser ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı ve koordinasyon

Operasyon, 14 Ocak 2026 tarihinde il genelinde; Söke ve Germencik ilçelerini kapsayacak şekilde, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde planlı ve eş zamanlı faaliyetler şeklinde icra edildi.

Söke'deki arama ve ele geçen eserler

Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı değerlendirildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Germencik'te araç kontrolünde sikke ele geçirildi

Germencik ilçesinde icra edilen faaliyette ise R.D. (33) isimli şahsın aracında yapılan kontrolde, şeffaf plastik kutu içerisinde (9) adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

