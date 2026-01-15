Büyükçekmece'de airsoft tabancayla sokak kavgası: Genç yaralandı

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde çıkan kavgada, içinde metal boncuklar bulunan 'airsoft' oyuncak tabancayla yere düşen kişiye art arda ateş edildi; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:25
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:25
Büyükçekmece'de airsoft tabancayla sokak kavgası: Genç yaralandı

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında gençler arasında kovalamaca çıktı.

Kovalamaca sonucu yere düşen bir genç, diğerleri tarafından darbedildi. Darbedilen gencin elindeki 'airsoft' denilen oyuncak tabanca'yı alan bir kişi, tabancayı yere düşen gencin kafasına doğrultup art arda tetiğe bastı.

Tabancanın içinde bulunan metal boncuklarla defalarca ateş edildi ve genç yaralandı. Dehşet verici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

