Kocaeli'de 41 Günde 62 Tutuklama: 7 Kilo 6 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli genelinde son 41 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında yetkililer önemli bir baskın dalgasını tamamladı. Operasyonlarda toplam 7 kilo 6 gram uyuşturucu madde ile 828 hap ele geçirildi, 189 şüpheli yakalandı ve bu kişilerden 62'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Aralık 2025 ile 15 Ocak tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen maddeler ve malzemeler şöyle: 3 kilo 973 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 594 gram esrar, 607 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 512 gram kokain, 316 gram metamfetamin, 4 gram skank, 454 ecstasy, 374 sentetik ecza, 4 kenevir bitkisi, 15 hassas terazi, 4 tabanca, 30 fişek ve 134 bin 645 lira.

Operasyonlar sonucunda toplam ele geçirilen miktar 7 kilo 6 gram uyuşturucu ve 828 hap olarak açıklandı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler şu şekilde gerçekleşti: 98 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 91 şüpheli adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden 6 şüpheli serbest bırakıldı, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 62 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

