MESEM Usulsüzlüğü Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi — 77 Milyon 706 Bin TL Zarar İddiası

MESEM usulsüzlüğü davasında 3 sanık tahliye edildi

Davanın özeti

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden 77 milyon 706 bin lira kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 7’si tutuklu 206 sanığın duruşmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, biri 750 bin TL kefaretle toplam 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Soruşturmanın başlangıcı ve iddialar

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çırak, kalfa ve usta yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programında usulsüzlük iddiaları üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında soruşturma başlatıldı. Bakanlık Teftiş Kurulu müfettişinin suç duyurusu üzerine hazırlanan incelemede, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Ustalık Telafi Programı'nda 1 Ocak 2022 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında hukuka aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi.

Müfettiş raporunda, vatandaşların usulsüz şekilde programa kaydedildiği; bununla hem devletten haksız kazanç sağlandığı hem de öğrencilerin SGK primlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenerek kamunun zarara uğratıldığı ve zimmete para geçirildiği belirtildi.

Operasyon ve soruşturma süreci

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat tarihinde Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş. ve aracı firma sahibi S.Ö. dahil olmak üzere 39 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında toplam 206 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan 7'sinin halen tutuklu olduğu, okul müdür yardımcısı S.K. ile dernek yöneticisi T.S.'nin firari olduğu öğrenildi.

İddianame ve olası cezalar

Hazırlanan 5 klasörlük iddianamede sanıkların kamuyu yaklaşık 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 233 kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtildi. İddianamede, sanıklar hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar; 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezaları istendi. Toplamda 6,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma ve sanık savunmaları

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada 43’ü tutuksuz, 7’si tutuklu olmak üzere 50 sanık savunma yaptı. Tutuksuz sanıklar, her işlemi yasal yollara başvurarak yaptıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini ve devlete geri ödemeleri yaptıklarını belirtti.

N.D.: Temizlik personeli olarak firmada 6,7 ay çalıştım. Olayla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum

R.Ş.: Hukuki veriler hiçbir şekilde usulsüz elde edilmemiştir. Denetleme sürecinde yanlış olduğunu, hepsine makamlara ilettim. Bakanlığa defalarca giderek süreçte işletmeler ile bakanlık arasında uyumsuzluk olduğunu anlattım. ‘Devlet eğer birine para yatırdıysa karşılığını alır’ dediler. Ülkeme yararlı olmaya çalışıyorum, akademisyenim. Mağduriyet yaşamaktayım. Bugün Miraç Kandili ve evimize gitmek istiyoruz. İşleyişten bihaber olan müfettişler bizleri zan altında bırakmışlardır. Söz veriyorum bir daha devlet kurumunda çalışmayacağım. Söz veriyorum bir daha köy okullarına yardım etmeyeceğim. Söz veriyorum sadece anne olacağım. Bir günah keçisi arandı. Suçu kabul etmiyorum. 11 aydır toplumdan soyutlandık

E.B.: Niçin tutukluyum hala anlamış değilim. Parayı alan, veren, denetim yapan, evrakları yapan dışarda ama biz içerdeyiz. Çifte standart bu. Çok mağdurum, suçu işlemedim. Konu devlet zararı ama parayı alan ve vermeyen dışarıda, biz içerdeyiz

N.B.: 13 yıllık eğitim hayatımda yaptığım işlemde bir hata olmamıştır. Ek iş yaparak, firmaları yönlendirdim, başka bir şey yapmadım. Ailemi 11 aydır görmüyorum. Sahte firma, sahte personel yok. Olmayan bir firmaya olmayan kursiyer yazdırmışız, böyle bir şey yok. Sadece devletin verdiği teşviki firmalara anlattım. Kabul eden kişiler projeye dahil edildi. 2 evladım var, müsaade edin yarın çocuklarım ile karnelerini alalım. Bu sefer çocuklarımıza karne hediyelerini siz verin. Tahliyemi talep ediyorum

S.Ö.: Suçlamaları kabul etmiyorum. Tek yaptığım genç yaşımda girişimci olmaktı ancak kursağımda kaldı, 11 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, E.B., S.Ö., R.Ş., N.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi; ancak N.D. ve Ö.B.'nin tahliyesine hükmedildi. Ayrıca S.Ö.'nün 750 bin TL kefaretle tahliyesine karar verildi. Duruşma ertelendi.

