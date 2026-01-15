Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da torbacı operasyonunda 161,22 gr metamfetamin, 210 gr skunk, 62,56 gr esrar ve silahlar ele geçirildi; 12 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:16
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:16
Iğdır'da 'torbacı' olarak anılan sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve kent genelinde eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması yaklaşık 3 ay sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar ile birlikte 2 adet tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.

Gözaltı ve yargılama

Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve 191’inci maddeleri kapsamında gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 12'sini tutuklayarak cezaevine gönderdi, diğer 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

