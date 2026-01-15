Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Iğdır'da 'torbacı' olarak anılan sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve kent genelinde eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı.
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması yaklaşık 3 ay sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda ele geçirilenler arasında 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar ile birlikte 2 adet tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.
Gözaltı ve yargılama
Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve 191’inci maddeleri kapsamında gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 12'sini tutuklayarak cezaevine gönderdi, diğer 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
