Şanlıurfa Valiliği: Suriye’de bulunan ceset sürücü Halil Gündüz’e ait

Şanlıurfa Valiliği, Suriye sınırları içinde bulunan bir cesedin 29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçesi Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama tahliye kanalına düşen sürücü Halil Gündüz'e ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, arama çalışmalarının Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak sürdürüldüğü, kayıp vatandaşın 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 civarında Suriye’de, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde ve sınırımıza yaklaşık 24 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Bulunan kişinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Devlet Hastanesine getirildiği ve adli süreç tamamlandıktan sonra ailesine teslim edileceği bildirildi. Valilik, merhum vatandaş için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayın geçmişi

Kaza, 29 Aralık 2025 tarihinde Şanlıurfa’nın Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocukları ve yeğenlerini okullarından alıp evine götürmek isterken, kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil sulama tahliye kanalına devrildi.

Otomobilde bulunan öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşılırken, sürücü Halil Gündüz uzun süre süren aramalara rağmen bulunamamıştı. Yapılan son tespitle cesedin kendisine ait olduğu belirlendi.

