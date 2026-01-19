Aydın'da Operasyon: 4 bin 200 Litre Tağşiş Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da Köşk Otoyol Gişeleri'nde düzenlenen operasyonda 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı (yaklaşık 3 milyon TL) ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:39
Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ile Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı koordinasyonunda Köşk Otoyol Gişeleri'nde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak değerlendirildi ve söz konusu ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı; hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

