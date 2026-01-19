Aydın'da Operasyon: 4 bin 200 Litre Tağşiş Zeytinyağı Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ile Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı koordinasyonunda Köşk Otoyol Gişeleri'nde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak değerlendirildi ve söz konusu ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı; hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

