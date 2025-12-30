DOLAR
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ağrı'da operasyon: 29 kiloyu aşkın uyuşturucu, 1.094 sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:36
Emniyetin Narkotik Operasyonunun Detayları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında il merkezi ve Doğubayazıt’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 1.094 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

