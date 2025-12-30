Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Emniyetin Narkotik Operasyonunun Detayları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında il merkezi ve Doğubayazıt’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 1.094 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

