Aydın'da Uyuşturucu Hükümlüsü 10 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Yakalandı
Operasyon ve Gözaltı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 2313 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (63) isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS YAKALANDI.