Aydın'da Uyuşturucu Hükümlüsü 10 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Yakalandı

Aydın'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (63), Koçarlı'da jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:53
Operasyon ve Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 2313 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (63) isimli şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

