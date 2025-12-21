DOLAR
Aydın Devlet Hastanesi'nde Özel Güvenlikten Gazeteciye Müdahale: Soruşturma Başladı

Aydın Devlet Hastanesi'nde arbede sırasında özel güvenlikçilerin, iddiaya göre saldırganların talimatıyla gazeteci Mert Cona'nın görüntü almasını engellediği belirtildi; soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:45
Hastane bahçesindeki arbede sırasında özel güvenlikçilerin, iddiaya göre saldırganların talimatıyla gazetecinin görüntü alması engellendi

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da, parkta tartıştıkları iki kişiyi bıçaklayan A.K., çıkarıldığı Aydın Adliyesi'nde tutuklandı. Polis, A.K.'yi cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu almak üzere Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi gören yaralının yakınları, A.K.'yi görünce saldırıya geçti ve kısa sürede hastane bahçesinde gerginlik yükseldi. Olay yerine gelen polis, A.K.'yi hızla uzaklaştırmaya çalışırken, hastane önünde bekleyen kalabalık polis otosunun önünü kesip arbede çıkardı.

İddiaya göre, acil servis önündeki polis otosuna yapılan saldırıya müdahale etmeyen hastanenin özel güvenlik görevlileri, bu sırada görev yapan gazeteciye yöneldi. Özel güvenlikçilerin, saldırıyı gerçekleştirenlerin talimatı doğrultusunda gazeteci Mert Cona'nın kamerasına müdahale ettiği ve görüntü alınmasını engellediği belirtildi.

Mert Cona, uğradığı fiziki müdahale, telefonunun özel güvenlikçiler tarafından alıkonulması ve görevinin engellenmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Özel güvenlikçilerin olay karşısındaki tutumu ve saldırganların talimatıyla gazetecilerin görüntü almasının engellenmesi iddiası şaşkınlık yarattı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

