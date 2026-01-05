DOLAR
Aydın Efeler'de Alt Geçide Çıkan İ.G. İkna Edildi

Aydın Efeler'de Atatürk Bulvarı Alt Geçidi'ne çıkan İ.G., polis ve itfaiyenin müdahalesiyle ikna edilerek indirildi; ifadesi alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:33
Olay ve müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ailevi sorunlar yaşadığı ve çocuklarını göremediği öğrenilen İ.G., Atatürk Bulvarı Alt Geçidinin korkuluklarına çıktı. Durumu gören vatandaşlar, şahsın kendini aşağıya atacağını söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, şahısla konuşarak ikna çabası başlattı. Polis ekipleri yolu ve alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri olası atlama durumuna karşı can kurtarma minderi açtı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu İ.G. ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

