Aydın Efeler'de Kavşak Kazası: Ticari Araç Yan Yattı, 1 Yaralı

Aydın Efeler'de Kavşak Kazası: Ticari Araç Yan Yattı

Kaza Ayrıntıları

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı ile Yörük Ali Efe Bulvaru kavşağında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.M. idaresindeki 09 AEK 621 plakalı otomobil ile Efekent Bulvarı üzerinde seyir halinde olan V.Y. idaresindeki 16 BN 627 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, hafif ticari araç yolda yan yatıp devrildi. Kazada ticari araçtaki yolcu konumunda bulunan E.Y. yaralandı.

Müdahale ve Trafik Akışı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yolda gerekli güvenlik önlemleri alınarak araçlar çekicilerle kaldırıldı. Yola saçılan araç parçaları, bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazada yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KAVŞAKTA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BİR ARAÇ YOLDA YAN YATARKEN, KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.