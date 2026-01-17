Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin Mazıdağı'nda karnelerini alan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9), buzun kırılması sonucu göle düşüp yaşamını yitirdi; otopsi sonrası defnedildiler.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:16
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de karne sevinci yarım kaldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Meşeli Mahallesinde dün karnelerini alan çocukların oyun için çıktığı göl yüzeyindeki buz tabakasının kırılması sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi.

Olayın detayları

Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9), okul dönüşünde oyun oynamak için gölün üzerinde oluşan buz tabakasının üstüne çıktı. Buzun kırılmasıyla her iki çocuk da göle düşerek hayatını kaybetti.

Otopsi ve defin

Çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Mardin'de karne sevinci yarım kaldı, buz tutan gölde hayatını kaybeden çocuklar toprağa...

Mardin'de karne sevinci yarım kaldı, buz tutan gölde hayatını kaybeden çocuklar toprağa verildi

