Bartın'da Bıçaklı Kavga: Kıraathanede Oyun Tartışması 1 Yaralı

Bartın Sıtmayanı Caddesi'ndeki kıraathanede oyun tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; İ.B. yaralandı, H.O. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:33
Bartın'da bıçaklı kavga: Kıraathanede oyun tartışması

Bartın'da oyun yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma, bir kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, Bartın Sıtmayanı Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde oyun nedeniyle H.O. ile İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İ.B. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Gözaltı ve soruşturma

Olay yerinden kaçan H.O., yakınlardaki başka bir kıraathanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

