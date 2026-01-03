Aydın Efeler'de Metruk Binada Yangın — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Aydın Efeler'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Orta Mahalle 235 Sokak'ta kalan boş binada tahta yangını

Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada, içerdeki tahtaların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından gerçekleştirilen soğutma çalışmaları ile bölgedeki olası alevlenmeler engellendi.

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

