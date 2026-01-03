DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.873.299,02 -0,44%

Aydın Efeler'de Metruk Binada Yangın — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Aydın Efeler Orta Mahalle 235 Sokak'taki metruk binada çıkan tahta yangını, 112 bildirimi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:56
Aydın Efeler'de Metruk Binada Yangın — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Aydın Efeler'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Orta Mahalle 235 Sokak'ta kalan boş binada tahta yangını

Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada, içerdeki tahtaların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından gerçekleştirilen soğutma çalışmaları ile bölgedeki olası alevlenmeler engellendi.

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE METRUK BİR BİNANIN İÇERSİNDE BULUNAN TAHTALARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE METRUK BİR BİNANIN İÇERSİNDE BULUNAN TAHTALARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRLDÜ.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE METRUK BİR BİNANIN İÇERSİNDE BULUNAN TAHTALARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Tokat'ta 107 Gram Kokain Ele Geçirildi: Kentin En Yüksek Miktarı
3
Kapıdağ'da 7. gün: Elif Kumal için arama kurtarma sürüyor
4
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Harran'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü Halil Gündüz İçin Arama 6. Günde
6
Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
7
Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 4 bin 811 Olayla Vatandaşa Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları