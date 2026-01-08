Aydın Efeler'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de motosikletin çarptığı yaya Yavuz Çetin (49) hayatını kaybetti; sürücü A.Ç. (47) yaralandı. Kaza Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:42
Aydın Efeler'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi

Akşam saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, 09 ANB 838 plakalı motosikleti süren A.Ç. (47), yolun karşısına geçen Yavuz Çetin (49)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen A.Ç. ve Yavuz Çetin yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yavuz Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberi aile ve yakınlarını yasa boğarken, motosiklet sürücüsü A.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YOLUN KARŞISINA GEÇEN ŞAHSA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YOLUN KARŞISINA GEÇEN ŞAHSA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAYA YAVUZ ÇETİN (49) HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
2
Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Tır KGYS Direğine Çarptı: 1 Yaralı
3
Sürmene'de Eski Belediye Başkan Yardımcısını Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
5
Ordu Ulubey'de Ahırda Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Akif Öztürk Öldü
6
Suriye Ordusu Halep Eşrefiye'de Çok Sayıda Noktayı Kontrol Altına Aldı
7
Hristodulidis'e '1 milyon euro' seçim finansman ihlali iddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları