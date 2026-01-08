Aydın Efeler'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi

Akşam saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, 09 ANB 838 plakalı motosikleti süren A.Ç. (47), yolun karşısına geçen Yavuz Çetin (49)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen A.Ç. ve Yavuz Çetin yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yavuz Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberi aile ve yakınlarını yasa boğarken, motosiklet sürücüsü A.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

