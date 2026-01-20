Aydın Efeler'de Salı Pazarı'nda Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Aydın Efeler Zafer Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:53
Yer anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti

Zafer Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda sabah saatlerinde iki esnaf arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

