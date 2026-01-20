Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası | Sentetik uyuşturucu

Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası

Kayseri'de, sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti iddialarıyla yargılanan 11 sanığın davasında karar açıklandı. Dava, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasıyla sonuçlandı.

Mahkeme kararları ve cezalar

Mahkeme heyeti, aralarında iş adamı M.E.'nin de bulunduğu sanıklardan M.E. ve kardeşi D.E.'ye 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmalarına hükmetti.