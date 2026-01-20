Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası | Sentetik uyuşturucu

Kayseri'de sentetik uyuşturucu davasında iş adamı M.E. ve kardeşi D.E. 25 yıl hapis ve 50 bin lira ceza aldı; bazı sanıklar beraat etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:57
Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası | Sentetik uyuşturucu

Kayserili iş adamına 25 yıl hapis cezası

Kayseri'de, sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti iddialarıyla yargılanan 11 sanığın davasında karar açıklandı. Dava, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasıyla sonuçlandı.

Mahkeme kararları ve cezalar

Mahkeme heyeti, aralarında iş adamı M.E.'nin de bulunduğu sanıklardan M.E. ve kardeşi D.E.'ye 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmalarına hükmetti.

Diğer sanıklar arasında yer alan İ.K. hakkında ise ilk olarak 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezası kararı verildi. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak İ.K.'nin cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü ve tutuklanmasına karar verdi.

Sanık İ.E. hakkında ise indirimler sonucunda 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira para cezası verildi; ayrıca yurtdışı yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Davanın diğer sanıkları için ise mahkeme beraat kararı verdi.

KAYSERİLİ İŞ İNSANI M.E., SENTETİK UYUŞTURUCU ÜRETİMİ VE TİCARETİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA...

KAYSERİLİ İŞ İNSANI M.E., SENTETİK UYUŞTURUCU ÜRETİMİ VE TİCARETİ İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

