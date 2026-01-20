Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Nurten Güven Kadını Kurtardı

Kurtarma anı ve belediye tepkisi

12 Ocak'ta, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahipsiz köpekler, evine dönen E.Ç. adlı kadına saldırdı. Çığlıkları duyan komşuları Nurten Güven ve eşi, bahçelerinin kapısını açarak kadını içeri aldı ve köpekleri uzaklaştırdı.

Vücudunda ısırık izleri oluşan E.Ç., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nurten Güven, İHA'ya yaptığı açıklamada olay sonrası Elmadağ Belediyesi'ne saldırı görüntülerini gönderdiklerini ancak "akşama kadar hiçbir ekibin gelmediğini" belirtti. Güven, "Ekiplerin ancak gece vakti gelip köpekleri götürdüklerini" ifade etti.

Güven, olayı şöyle anlattı: "Sabah uyuyordum. 5-6 tane köpek sesi duydum. Yavru köpekleri parçalıyorlar sandım. Sonra kadın sesi duydum. Hızlı bir şekilde üstümü giyindim, ardından eşim dışarı çıktı. Akabinde köpekler kadına saldırdı. Kadını 3-4 yerinden ısırdılar. Eşimin kapıyı açmasıyla köpeklerin kaçması bir oldu. Biz olmasaydık kadının mücadelesi zor olacaktı. Kadın perişan haldeydi, ağlıyordu. Kadını içeri aldım. Biraz moral verdik, sakinleştirdik ve ambulansı çağırdık. Ekipler, kadını hastaneye götürdü. Eşim olay sonrası yetkilileri aradı. Elmadağ Belediye Başkanı’na saldırı videosunu gönderdi. Akşama kadar gelen olmadı. Gece saatlerinde ekipler geldi, köpekleri götürdüler."

