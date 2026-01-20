Çorum Alaca'da İtfaiye Çatıda Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler, merdivenli araçla başarılı kurtarma gerçekleştirdi

Çorum’un Alaca ilçesinde, bir binanın çatısında uzun süre inemeyen kedi, çevredekilerin fark etmesiyle gündeme geldi.

Durumu bildiren vatandaşların çağrısı üzerine bölgeye gelen Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, Ankara Caddesindeki binaya merdivenli araç ile müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirildi.

Kurtarılan kedi, veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince doğal yaşamına bırakıldı. Olay, kısa sürede mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

