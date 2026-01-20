Çorum Alaca'da İtfaiye Çatıda Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde Ankara Caddesi'ndeki çatıda mahsur kalan kedi, Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı ve doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:56
Vatandaşların ihbarıyla gelen ekipler, merdivenli araçla başarılı kurtarma gerçekleştirdi

Çorum’un Alaca ilçesinde, bir binanın çatısında uzun süre inemeyen kedi, çevredekilerin fark etmesiyle gündeme geldi.

Durumu bildiren vatandaşların çağrısı üzerine bölgeye gelen Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, Ankara Caddesindeki binaya merdivenli araç ile müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirildi.

Kurtarılan kedi, veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince doğal yaşamına bırakıldı. Olay, kısa sürede mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları