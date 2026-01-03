DOLAR
Aydın Efeler'de Tağşiş Zeytinyağı Operasyonu: Bin 632 Litre Ele Geçirildi

Aydın Efeler gişelerinde durdurulan araçta, piyasa değeri 1 milyon 200bin TL olan tağşiş zeytinyağı ele geçirildi; şüpheli S.C. (22) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:30
Aydın Efeler'de Tağşiş Zeytinyağı Operasyonu

Jandarma gişelerde şüpheli aracı durdurdu

Aydın’ın Efeler ilçesi otoban gişelerinde durdurulan araçta, piyasa değeri 1 milyon 200bin TL olan tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolunun Efeler ilçesindeki gişeler bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, S.C. (22) isimli şahsın, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya tağşiş zeytinyağı sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, otoyol gişelerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 milyon 200 TL piyasa değerinde bin 632 litre sağlığa zararlı taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

