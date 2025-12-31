DOLAR
Aydın Efeler'de Trafik Kazası: Minibüs Otomobile Çarptı — 1 Yaralı

Aydın Efeler'de Hastane Caddesi'nde şehiriçi minibüsün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:35
Hastane Caddesi'nde öğlen vakti meydana geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Hastane Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, şehiriçi minibüsün arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 09 M 0108 plakalı şehiriçi minibüs, aynı istikamette seyreden M.M. idaresindeki 09 ARY 749 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan C.M. yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

