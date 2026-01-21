Aydın Germencik'te 100 Kilogram Eşdeğer Uyuşturucu Hammadde Ele Geçirildi: 2 Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde büyük uyuşturucu operasyonu

İki şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda E.G. ve B.D. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu maddeye eşdeğer bin 15 gram hammadde ile 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GERMENCİK İLÇESİNDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 100 KİLOGRAM DEĞERİNDE HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ