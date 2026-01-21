Aydın Germencik'te 100 Kilogram Eşdeğer Uyuşturucu Hammadde Ele Geçirildi: 2 Tutuklandı

Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 100 kilogram eşdeğer hammadde ve 108 gram uyuşturucu ele geçirildi; E.G. ve B.D. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:16
Aydın'ın Germencik ilçesinde büyük uyuşturucu operasyonu

İki şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda E.G. ve B.D. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu maddeye eşdeğer bin 15 gram hammadde ile 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

