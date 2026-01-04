Aydın Köşk'te 76 yaşındaki Enver Şimşek balkonda ölü bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Enver Şimşek, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Olay, Çarşı Mahallesi Ece Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar ve müdahale

Komşular, balkonda hareketsiz yatan Şimşek’i görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç marifeti ile balkondan eve girerek sağlık ekiplerine ulaştı. Yapılan kontrollerde Şimşek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Şimşek’in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ EVDE İNCELEM YAPTI