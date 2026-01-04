DOLAR
Aydın Köşk'te 76 Yaşındaki Enver Şimşek Balkonda Ölü Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Enver Şimşek, evinin balkonunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:44
Aydın’ın Köşk ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Enver Şimşek, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Olay, Çarşı Mahallesi Ece Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar ve müdahale

Komşular, balkonda hareketsiz yatan Şimşek’i görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç marifeti ile balkondan eve girerek sağlık ekiplerine ulaştı. Yapılan kontrollerde Şimşek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Şimşek’in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

