Aydın Kuşadası’nda Sahil Güvenlik 12 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçıyı Yakaladı

Kuşadası açıklarında İHA tespiti sonrası düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:48
Aydın Kuşadası’nda Sahil Güvenlik Operasyonu: 12 Göçmen, 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, Sahil Güvenlik ekipleri 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından deniz üzerinde, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye sevk edilen ekipler harekete geçti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-7 ve KB-72 tarafından Kuşadası açıklarında seyir halinde olan hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta bulunan şahıslar güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu.

Sonrası ve Hukuki Süreç

Yapılan kontrolde 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

