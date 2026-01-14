Aydın Özel Harekat'tan Şehit Necati Aygün'ün Kızına Doğum Günü Sürprizi

Aydın Özel Harekat ekipleri, Bingöl’de şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün’ün kızı Aysel Naz’ın doğum gününde okula giderek sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:34
Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl’de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün’ün kızını doğum gününde unutmadı.

Sınıfta sürpriz kutlama

8 yaşındaki Aysel Naz Aygün, Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu’nda okuyor. Öğrencinin doğum günü için sınıfına giren Özel Harekat polisleri, ellerinde pasta ve hediyelerle sürpriz bir kutlama düzenledi. Duygusal anların yaşandığı törene sınıf arkadaşları ve öğretmenler de tanıklık etti.

2022 yılında Bingöl’de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit düşen Necati Aygün, Çine Karakollar Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından defnedilmişti. Bu anlamlı günde şehit polisin eşi Gülçimen Aygün de kızının yanında olarak birlikte pastayı kesti. Polisler, Aysel Naz’a çeşitli hediyeler takdim etti.

Özel Harekat ekiplerinin jesti, hem Aysel Naz’ın yüzünde tebessüm oluşturdu hem de çevresindekilere duygusal anlar yaşattı.

