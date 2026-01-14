Aydın Özel Harekat'tan Şehit Necati Aygün'ün Kızına Doğum Günü Sürprizi

Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl’de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün’ün kızını doğum gününde unutmadı.

2022 yılında Bingöl’de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit düşen Necati Aygün, Çine Karakollar Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından defnedilmişti. Bu anlamlı günde şehit polisin eşi Gülçimen Aygün de kızının yanında olarak birlikte pastayı kesti. Polisler, Aysel Naz’a çeşitli hediyeler takdim etti.

Özel Harekat ekiplerinin jesti, hem Aysel Naz’ın yüzünde tebessüm oluşturdu hem de çevresindekilere duygusal anlar yaşattı.

Özel Harekat Polisleri'nden şehit kızına doğum günü sürprizi