Ayşe Tokyaz Cinayeti: Cemil Koç'un Savunması — 'Esra Kapının Önüne Geldiğinde Ayşe Vefat Etmişti'

Küçükçekmece davasının 2. gününde tutuklu sanık Cemil Koç savunmasında, Esra kapıya geldiğinde Ayşe'nin vefat ettiğini ve paniklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:41
Duruşmada verilen ifadeler ve savunmalar

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci günde sürdü. Duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile müşteki Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra, anne Halime ve baba Mustafa Tokyaz katıldı.

Davada savunma yapan tutuklu sanık Cemil Koç, olayın gelişimini anlatırken arabasında ele geçirilen kıyafetler ve valizle ilgili detaylar verdi. Koç, arabasında bulunan kanlı atlet ve diğer eşyalarla ilgili sorulara karşılık bazı tişört ve atletleri benzinlik bölgesinde aldığını, bir tişörtü çöpe atma nedeninin aşırı terleme ve panik olduğunu söyledi.

'Olay, Esra ile Ayşe’nin görüştükten 15-20 dakika sonra oldu. C.A. ve Esra kapının önüne geldiğinde, Ayşe vefat etmişti. Ondan çok panik yapmıştım.'

Koç ifadesinde, daha sonra Uğur abi'yi aradığını, 'sana ihtiyacım var, başımda bir sıkıntı var. Acil' diyerek yardım istediğini; Uğur abinin eve girmediğini, valizi araca koyduğunu ve ardından Uğur abiyi alacağını düşünmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca arabanın anahtarını N.E.'ye verdiğini ve bavulu bazı kişilere 'gömdürmesi' için verdiğini söyledi. Koç, valize Ayşe’yi koyduğunu itiraf etti ancak bunu anlatmaktan hoşlanmadığını ifade etti.

Mahkemede ayrıca, Koç’un 'Uğur abi' diye bahsettiği tutuklu sanık, akaryakıt istasyonu sahibi Oğuz Kula da savunma yaptı. Kula, Koç’un ifadelerine katılmadığını belirterek, olay günü benzinlikte bir şeyler hissettiğini, valizi Koç’un istediği kişiye teslim ettiğini ve Cemil’in olay anında 'aşırı derece kokain çekmiş gibi bir hali' olduğunu söyledi.

Kula, dini nikahlı eşiyle yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle benzinlikte kaldığını, Cemil’le tanışmasının eşinin polis tarafından aranması sırasında olduğunu ve Esra’nın paylaştığı video kaydının kesilmiş ve oynanmış olabileceğini iddia ederek videonun incelenmesini talep etti.

Duruşma sırasında Koç ile Kula arasında zaman zaman gerginlik yaşandı; Koç, Kula’nın savunması sırasında 'sus' diye bağırdı. Kula’nın avukatının savunması sırasında Koç, avukatın kendisinden bahsederken 'zanlı' demesini kabul etmediğini söyledi. Avukat ise iddianamedeki tanımlamaya atıfta bulundu.

Duruşma, yarım saatlik aranın ardından diğer tutuklu sanık İlker Umut Oğuzun savunması ile devam etti. Olayla ilgili duruşmalar sürüyor; soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin bilgiler mahkeme tutanaklarında yer alıyor.

