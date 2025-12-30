Yargıtay, Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına karar verdi

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Diyarbakır’da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında kararını açıkladı.

Karar ve gerekçe

Daire, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hükmü bozdu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Bahtiyar’ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirleyerek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu.

Diğer yandan, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında ilk derece mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Dava geçmişi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylülde dere yatağında bulunmuştu. Olayın ardından Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 28 Aralık 2024’te açıklanmıştı.

Mahkeme, sanık amca Salim Güran’ın diğer sanıklar anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile iştirak halinde Narin Güran’a yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görerek bu üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, dosyayı bozarak Nevzat Bahtiyar hakkında yeniden yargılama yapılmasına hükmetti; diğer sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ise aynı kararda onandı.

YARGITAY SALİM GÜRAN'IN CEZASINI ONADI