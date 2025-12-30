Kulu’da Hırsızlık Zanlısı Aksaray’da Yakalandı

Olayın seyrine ilişkin bilgiler

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen bir dizi suç olayının şüphelisi, polis takibi sonucu Aksaray’da yakalandı. 22 Aralık tarihinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 26 Aralık tarihinde ise evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarının ardından kaçan zanlının yakalanması için Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yakalanma ve ele geçirilen deliller

Çalışmalar sonucu, 18 yaşından küçük şüpheli Ö.T.'nin çaldığı araçla Aksaray'a gittiği ve bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheli, kaldığı otelde Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin yanında bulunan çantada yapılan aramada; 3 adet bilezik, 27 bin 550 euro, 8 bin 235 TL ile Mercedes marka bir araca ait anahtar ele geçirildi. Bu eşyaların, 28 Aralıkta Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen oto ve evdeki kasadan hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar olduğu tespit edildi.

Ayrıca, çalındığı ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2002 model Mercedes marka araç Aksaray merkezde bulunarak otoparka çekildi.

Adli süreç

Gözaltına alınarak 30 Aralık 2025 günü adli mercilere çıkarılan Ö.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

