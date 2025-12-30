DOLAR
Çorum'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Çorum'da Buharaevler Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsünün kolunun üzerinden otomobil tekerleği geçti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:15
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Buharaevler Caddesi ile Selçuk 5. Sokak kavşağında gerçekleşti. Selçuk 5. Sokak'tan caddeye çıkan Selahattin S. idaresindeki 34 VK 3358 plakalı Opel otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Atilla Y. yönetimindeki 55 BDS 74 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düştü ve otomobilin tekerleği sürücünün kolunun üzerinden geçti. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

