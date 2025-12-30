Çorum'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Buharaevler Caddesi ile Selçuk 5. Sokak kavşağında gerçekleşti. Selçuk 5. Sokak'tan caddeye çıkan Selahattin S. idaresindeki 34 VK 3358 plakalı Opel otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan Atilla Y. yönetimindeki 55 BDS 74 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düştü ve otomobilin tekerleği sürücünün kolunun üzerinden geçti. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

