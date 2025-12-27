DOLAR
Karaman'da Hafif Ticari Araç Kundaklandı — Yangın Büyümeden Söndürüldü

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi tarafından benzin dökülüp ateşe verildi; yangın büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:31
Olayın ayrıntıları

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak üzerinde gece saat 22.30 sıralarında park halindeki bir hafif ticari araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından motor kısmına dökülen benzin ateşe verilerek kundaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Araçta başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti; alevler aracın tümünü sarmadan söndürüldü.

Kundaklanmak istenen aracın sol ön tekeri yanarken, kaputunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi araçta detaylı inceleme yaptı.

Polis, aracı yakmaya çalışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

