Karaman'da Hafif Ticari Araç Kundaklandı — Yangın Büyümeden Söndürüldü

Karaman'da hafif ticari araç kundaklandı — alevler büyümeden söndürüldü

Olayın ayrıntıları

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak üzerinde gece saat 22.30 sıralarında park halindeki bir hafif ticari araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından motor kısmına dökülen benzin ateşe verilerek kundaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Araçta başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti; alevler aracın tümünü sarmadan söndürüldü.

Kundaklanmak istenen aracın sol ön tekeri yanarken, kaputunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi araçta detaylı inceleme yaptı.

Polis, aracı yakmaya çalışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ KUNDAKLANMAK İSTEDİ. ÇEVREDEKİLERİN DURUMU ERKEN FARK ETMESİ ÜZERİNE ALEVLER ARACI SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.