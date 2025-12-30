DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Kocaeli'de Raflarda Bulunan Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Kocaeli zabıta ekipleri, Ramazan öncesi denetimlerde raflardaki son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit edip imha etti; uygunsuz işletmelere yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:21
Kocaeli'de Raflarda Bulunan Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Kocaeli'de Raflarda Bulunan Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit etti. Belirlenen ürünler raflardan kaldırılarak imha edildi.

Denetimler kapsamında market ve gıda satış noktalarında gramaj uygunluğu, son kullanma tarihleri, hijyen şartları, gıda muhafaza şartları ve genel gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi. Uygunsuzluklar tespit edildiğinde gerekli işlemler uygulanıyor.

Kontroller sırasında tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alındı ve imha edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı yasal işlem başlatıldı.

Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ve mevzuata aykırı durumlarla karşılaşıldığında kararlılıkla yaptırım uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

KOCAELİ'DE ZABITA EKİPLERİ, YAKLAŞAN RAMAZAN AYI ÖNCESİ DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRIRKEN, RAFLARDA SON...

KOCAELİ'DE ZABITA EKİPLERİ, YAKLAŞAN RAMAZAN AYI ÖNCESİ DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRIRKEN, RAFLARDA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ TESPİT EDEREK İMHA ETTİ.

KOCAELİ'DE ZABITA EKİPLERİ, YAKLAŞAN RAMAZAN AYI ÖNCESİ DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRIRKEN, RAFLARDA SON...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
2
Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binaya Düştü — İtfaiye Müdahalesi
3
Çorum'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
4
Yargıtay, Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına karar verdi
5
Şanlıurfa'da Elektrikli Sobaya Su Müdahalesi: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları