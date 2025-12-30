Kocaeli'de Raflarda Bulunan Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi
Ramazan öncesi denetimler sıklaştırıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit etti. Belirlenen ürünler raflardan kaldırılarak imha edildi.
Denetimler kapsamında market ve gıda satış noktalarında gramaj uygunluğu, son kullanma tarihleri, hijyen şartları, gıda muhafaza şartları ve genel gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi. Uygunsuzluklar tespit edildiğinde gerekli işlemler uygulanıyor.
Kontroller sırasında tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alındı ve imha edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı yasal işlem başlatıldı.
Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini ve mevzuata aykırı durumlarla karşılaşıldığında kararlılıkla yaptırım uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.
