Şile'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı: Şile Devlet Hastanesi Önünde Büyük Hasar

Şile'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Şile'de seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını sardı. Olay, Şile Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, hareket halindeki aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler bir anda çoğalarak aracın ön bölümüne yayıldı.

Müdahale ve İnceleme

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

