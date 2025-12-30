DOLAR
Şile'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı: Şile Devlet Hastanesi Önünde Büyük Hasar

Şile Devlet Hastanesi önünde seyir halindeki bir aracın motorunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:01
Şile'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı: Şile Devlet Hastanesi Önünde Büyük Hasar

Şile'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Şile'de seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını sardı. Olay, Şile Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, hareket halindeki aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler bir anda çoğalarak aracın ön bölümüne yayıldı.

Müdahale ve İnceleme

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

