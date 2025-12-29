Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit DEAŞ Operasyonunda Şehit

Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit Şehit

Yalova'da yürütülen DEAŞ operasyonunda hayatını kaybetti

Yalova’da görevli polis memuru Yasin Koçyiğit, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen bir çalışma sırasında şehit oldu. Acı haberin Ankara’ya ulaşmasının ardından yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi’ndeki baba ocağına, aziz hatırasını simgeleyen dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede derin bir hüzün hakim olurken, taziye için çok sayıda vatandaş eve akın etti.

Şehit Koçyiğit’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü içinde; yarın düzenlenecek resmi törene katılmak üzere yakınları Yalova’ya gitti. Şehidin naaşının, törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Ankara’ya şehit ateşi düştü