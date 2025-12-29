DOLAR
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit DEAŞ Operasyonunda Şehit

Yalova'da görevli polis memuru Yasin Koçyiğit, DEAŞ operasyonunda şehit oldu; Şereflikoçhisar'daki baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:00
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit Şehit

Yalova'da yürütülen DEAŞ operasyonunda hayatını kaybetti

Yalova’da görevli polis memuru Yasin Koçyiğit, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen bir çalışma sırasında şehit oldu. Acı haberin Ankara’ya ulaşmasının ardından yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi’ndeki baba ocağına, aziz hatırasını simgeleyen dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede derin bir hüzün hakim olurken, taziye için çok sayıda vatandaş eve akın etti.

Şehit Koçyiğit’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü içinde; yarın düzenlenecek resmi törene katılmak üzere yakınları Yalova’ya gitti. Şehidin naaşının, törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

