Bolu'da Gerede-Samsun Karayolu Çift Şeritli Ulaşıma Kapandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede-Samsun kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle rampalar mevkiinde ağır tonajlı araçlar çıkamayarak makasladı; yol çift şeritli olarak ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi

Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yardım ve vatandaşların durumu

Yolda kalan vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, bekleyen sürücü ve yolculara yiyecek ikramında bulundu. Yolda kaldığını kayda alan bir vatandaş, "Tam olarak 8 saati geçti. Bu yollar tamamıyla kapandı. Bu insanların mazotları bittiği takdirde ne yapacaklar çok merak ediyorum" dedi.

