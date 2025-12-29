DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,2%
ALTIN
5.989,07 4,2%
BITCOIN
3.763.113,21 -0,04%

Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bahis ve şike soruşturması kapsamında ifadesi sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:03
Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede

Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Aklama İddiasıyla Adliyeye Sevk

Futbol dünyasında yürütülen 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Seyri

Timur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülerek savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından dosyası, delil durumuna binaen mevcut dosyadan ayrıldı.

Dosyanın Aktarılması ve Tutuklama Talebi

Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosuna aktarıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gelişmelerin ardından adli süreç devam ediyor.

ERDEN TİMUR (ARŞİV)

ERDEN TİMUR (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Saatte 90 km Fırtına: 10 Metreye Ulaşan Dev Dalgalar
2
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit DEAŞ Operasyonunda Şehit
3
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü
6
Bolu'da Gerede-Samsun Karayolu Çift Şeritli Ulaşıma Kapandı
7
Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı