Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede

Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Aklama İddiasıyla Adliyeye Sevk
Futbol dünyasında yürütülen 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın Seyri
Timur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülerek savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından dosyası, delil durumuna binaen mevcut dosyadan ayrıldı.
Dosyanın Aktarılması ve Tutuklama Talebi
Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosuna aktarıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Gelişmelerin ardından adli süreç devam ediyor.
ERDEN TİMUR (ARŞİV)