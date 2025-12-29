Bartın'da Saatte 90 km Fırtına: 10 Metreye Ulaşan Dev Dalgalar

Bartın'da Saatte 90 km Hıza Ulaşan Fırtına Denizde Dev Dalgalar Oluşturdu

Fırtına ve dalgaların boyutu

Bartın’ın sahil kentlerinde saatte hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Bozköy, İnkumu, Çakraz Mugada gibi yerleşim yerlerinde etkili olan fırtına sonucunda denizde boyu 5 metreyi aşan dalgalar kayaları adeta yuttu. Kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği zaman zaman iki katına çıkarak 10 metreye ulaştı ve Karadeniz’de köpüren, yükselen sular tsunamiyi andıran görüntüler oluşturdu.

Hasar ve müdahale

Dalgalar sahil kenarındaki işletmelere, iskele, kule ve kabinlere ciddi zarar verdi. Bozköy’deki plajda dalgalar toprak altındaki su nakil hatlarına, cankurtaran kulesine ve kabinlere zarar verirken ahşap iskeleler adeta yok oldu. İşletme çalışanları ve vatandaşların yardımıyla plaj çevresinde acil onarım çalışmaları yapılarak, kule ve kabinler dalgaların ulaşamadığı bölgelere taşındı. Dalgaların devirdiği ahşap bir gözetleme kulesi 6 kişi tarafından güçlükle karaya sürüklendi.

Plajın işletmecisi Serdar Dereli, "Dev dalgalar büyük hasar verdi. Önümüzdeki yaz sezonu tüm bakım ve onarımları yeniden yapmak zorundayız. Yine çok şükür cana zarar gelmedi" diye konuştu.

Amasra'daki etkiler ve güvenlik önlemleri

Amasra ilçesinde şiddetli fırtına vatandaşların yürümekte zorlanmasına neden oldu. Dev dalgalar, bölgedeki Küçük Liman olarak bilinen belediye parkını suyla doldurdu. Metrelerce yükseklikteki kayalara çarpan dalgalar sahil kenarındaki otoparka kadar ulaşarak otoparkın bir bölümünün suyla dolmasına yol açtı.

Olay yerinde polis barikatı ve güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların denize yaklaşması engellendi; zabıta ekipleri devriye atıp halkı uyardı.

BARTIN'IN SAHİL KENTLERİNDE SAATTE HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN FIRTINA NEDENİYLE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU. KAYALARI ADETA YUTAN DALGALAR TUSUNAMİYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.