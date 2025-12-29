Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda meydana geldi. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı.

Bölgedeki polis ekipleri durumu fark ederek müdahale etti. Açılan ateşe rağmen öğrenciye isabet olmadığı bildirildi; ancak o sırada bölgeden geçen bir vatandaşın yaralandığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay esnasında açılan ateşten bazı kurşunların seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin daha önce aynı kızı ve başka öğrencileri hedef alarak ateş açtığı ve taciz ettiği, ailelerin bu nedenle resmi suç duyurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, yetkililer alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

SULTANGAZİ'DE OTOBÜS BEKLEYEN BİR KIZ ÖĞRENCİYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. SALDIRIDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN BİR VATANDAŞ YARALANIRKEN, SALDIRGAN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE ATEŞ AÇTIĞI KIZI VE BAŞKA ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİĞİ VE AİLELERİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.