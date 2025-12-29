DOLAR
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Sultangazi'de Cebeci İETT otobüs durağında 16 yaşındaki kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi; öğrenci yara almadı, bir vatandaş yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:26
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda meydana geldi. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı.

Bölgedeki polis ekipleri durumu fark ederek müdahale etti. Açılan ateşe rağmen öğrenciye isabet olmadığı bildirildi; ancak o sırada bölgeden geçen bir vatandaşın yaralandığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay esnasında açılan ateşten bazı kurşunların seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin daha önce aynı kızı ve başka öğrencileri hedef alarak ateş açtığı ve taciz ettiği, ailelerin bu nedenle resmi suç duyurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, yetkililer alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

